Российские войска 96 раз за сутки атаковали Херсонскую область
Киев • УНН
Российская армия атаковала Херсонскую область 96 раз за сутки, попадая в жилые районы, школы и объекты инфраструктуры, не вызвав при этом человеческих жертв.
За прошедшие сутки российская армия 96 раз обстреляла Херсонскую область из различного вида вооружения. Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание, учебное заведение, предприятие и территорию парка в Херсоне. Погибших и раненых нет.
По данным руководителя пресс-офиса ОВА Александра Толоконникова, за прошедшие сутки армия РФ обстреливала Херсон, Кизомыс, Великанское - есть разрушения.
Херсоне был под ударами почти весь день до полуночи, разрушена гражданская инфраструктура. Опять есть разрушения в одной из школ в центре Херсона, которую обстреляли неделю назад и постоянно обстреливают это здание
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