Российские войска 96 раз за сутки атаковали Херсонскую область

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  174447 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  186065 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  161819 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  158153 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  208933 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  200194 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  168471 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  150879 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  150781 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  137795 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  126696 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  109198 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  141058 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149391 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139456 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
россияне 26 раз обстреляли приграничье Сумщины в течение дня, один человек ранен

россияне 26 раз обстреляли приграничье Сумщины в течение дня, один человек ранен

  •  100172 просмотра
Хавьер Милей во главе Аргентины начал воплощать план жесткой экономии: до этого он разыграл последнюю депутатскую зарплату в соцсетях

Хавьер Милей во главе Аргентины начал воплощать план жесткой экономии: до этого он разыграл последнюю депутатскую зарплату в соцсетях

  •  76033 просмотра
Мэр Лондона отказался передать Киеву авто, которые британцы сдали на металлолом

Мэр Лондона отказался передать Киеву авто, которые британцы сдали на металлолом

  •  70416 просмотра
В США усовершенствованная ракета для HIMARS прошла испытания

В США усовершенствованная ракета для HIMARS прошла испытания

  •  61335 просмотра
Украина выполнила требования Румынии по строительству канала "Дунай - Черное море"

Украина выполнила требования Румынии по строительству канала "Дунай - Черное море"

  •  51635 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiiskie-voiska-96-raz-za-sutki-atakovali-khersonskuyu-oblast

Российские войска 96 раз за сутки атаковали Херсонскую область

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 07:00  •  17789 просмотра

Read in English

Российская армия атаковала Херсонскую область 96 раз за сутки, попадая в жилые районы, школы и объекты инфраструктуры, не вызвав при этом человеческих жертв.

За прошедшие сутки российская армия 96 раз обстреляла Херсонскую область из различного вида вооружения. Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание, учебное заведение, предприятие и территорию парка в Херсоне. Погибших и раненых нет.

По данным руководителя пресс-офиса ОВА Александра Толоконникова, за прошедшие сутки армия РФ обстреливала Херсон, Кизомыс, Великанское - есть разрушения.

Херсоне был под ударами почти весь день до полуночи, разрушена гражданская инфраструктура. Опять есть разрушения в одной из школ в центре Херсона, которую обстреляли неделю назад и постоянно обстреливают это здание

сказал Толоконников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донетчине за сутки погиб один человек, трое получили ранения

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Російські війська 96 разів за добу атакували Херсонську область
Russian troops attacked Kherson region 96 times in 24 hours
Новости по теме

Российские войска 96 раз за сутки атаковали Херсонскую область

Российская армия атаковала Херсонскую область 96 раз за сутки, попадая в жилые районы, школы и объекты инфраструктуры, не вызвав при этом человеческих жертв.

Война •   •  17789 просмотра
Российские войска 96 раз за сутки атаковали Херсонскую область

В Донецкой области за сутки погиб один человек, трое получили ранения

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрелов Донетчины российскими войсками, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Мороз. На сегодня в результате войны в Донецкой области погиб 1791 человек, 4380 получили ранения.

Война •   •  19472 просмотра
В Донецкой области за сутки погиб один человек, трое получили ранения

ГСЧС показали последствия вражеской атаки в Одесской области

Спасатели в Одесской области более 4 часов ликвидировали последствия ночного обстрела, в результате которого были разрушены 3 дома и спортивный склад, а один человек погиб.

Война •   •  20091 просмотра
ГСЧС показали последствия вражеской атаки в Одесской области

Силы обороны нанесли 21 авиаудар по врагу – Генштаб

По данным Генерального штаба, украинские войска провели 89 боевых столкновений и нанесли удары по 21 объекту противника, уничтожив личный состав, вооружение и технику.

Война •   •  20820 просмотра
Силы обороны нанесли 21 авиаудар по врагу – Генштаб

В результате удара российского беспилотника в Одесской области погиб мирный житель

Один человек погиб в Одесской области, когда беспилотник, сбитый украинской противовоздушной обороной, врезался в дом, вызвав большой пожар. За ночь украинские силы сбили 16 беспилотников, и этот инцидент нанес дополнительный ущерб близлежащим объектам недвижимости.

Война •   •  22699 просмотра
В результате удара российского беспилотника в Одесской области погиб мирный житель

Еще плюс 1250 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

По последним данным Генерального штаба Украины, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 346 070 военнослужащих и 5 739 танков во время вторжения в Украину.

Война •   •  23515 просмотра
Еще плюс 1250 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Польского политика задержали за угрозу взорвать парламент

Польский политик был задержан после того, как угрожал взорвать Сейм (парламент) и публично восхвалял недавнее преступление; ему выдвинули обвинения, но он утверждает, что его аккаунт был взломан.

Политика •   •  24564 просмотра
Польского политика задержали за угрозу взорвать парламент

Американская атомная подводная лодка прибыла в Южную Корею

Американская атомная подводная лодка USS Missouri прибыла в Пусан, Южная Корея, с целью усиления оборонного сотрудничества на фоне возможных ракетных испытаний Северной Кореи.

Политика •   •  24812 просмотра
Американская атомная подводная лодка прибыла в Южную Корею

Ночная атака: Воздушные Силы уничтожили ракету Х-59 и 20 ударных дронов

Украинские Воздушные силы отбили атаку, уничтожив ракету Х-59 и 20 беспилотников типа "Шахид", а также не допустив к цели крылатую ракету "Искандер-К".

Война •   •  24817 просмотра
Ночная атака: Воздушные Силы уничтожили ракету Х-59 и 20 ударных дронов

Австралия расширит программу подготовки бойцов ВСУ

Австралия расширит операцию "Куду" в 2024 году, увеличив свою тренировочную поддержку украинским войскам с акцентом на лидерство и боевые навыки. Более 30 000 украинцев прошли подготовку при международной помощи, в том числе австралийских инструкторов.

Политика •   •  27131 просмотра
Австралия расширит программу подготовки бойцов ВСУ