Российские военные заряжают ракеты в порту Новороссийска – "Крымский ветер"
Киев • УНН
россия имеет возможность загружать ракеты непосредственно в порту Новороссийска, согласно данным спутниковой съемки, о которых сообщила активистская группа "Крымский ветер".
У россиян появилась возможность заряжать ракеты прямо в порту Новороссийска. Об этом ссылаясь на данные спутниковых снимков сообщили активисты в паблике "Крымский ветер", передаёт УНН.
Судя по спутниковым снимкам, у россии появилась возможность заряжать ракеты прямо в порту Новороссийска.
Детали
Активисты отмечают, что ранее это было возможно только в Севастополе. Из-за этого российские судна-носители крылатых ракет "Калибр" были вынуждены регулярно заходить в бухты, по которым ВСУ могут законно наносить удары, тк полуостров хоть и оккупирован росссинами, но законно считается территорией Украины.
Хреновенько, но ничего, и туда дотянемся.
В качестве подтверждения своих слов, касательно загрузки снарядов на ракетоносители они опубликовали следующее фото.
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