Российские военные заряжают ракеты в порту Новороссийска – "Крымский ветер"

У россиян появилась возможность заряжать ракеты прямо в порту Новороссийска. Об этом ссылаясь на данные спутниковых снимков сообщили активисты в паблике "Крымский ветер", передаёт УНН.

Судя по спутниковым снимкам, у россии появилась возможность заряжать ракеты прямо в порту Новороссийска. – сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

Детали

Активисты отмечают, что ранее это было возможно только в Севастополе. Из-за этого российские судна-носители крылатых ракет "Калибр" были вынуждены регулярно заходить в бухты, по которым ВСУ могут законно наносить удары, тк полуостров хоть и оккупирован росссинами, но законно считается территорией Украины.

Хреновенько, но ничего, и туда дотянемся. – пообещали партизаны.

В качестве подтверждения своих слов, касательно загрузки снарядов на ракетоносители они опубликовали следующее фото.

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