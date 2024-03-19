российские ракетоносители уже месяц не выходят на боевое дежурство в Черном море - Гуменюк

российские ракетоносители уже месяц не выходят на боевое дежурство в акватории Черного моря. Время от времени в море появляются только патрульные катера, которые поправляют боновые заграждения. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

С флотом у врага сложнее. Они находятся в пунктах базирования и не выходят в открытое море. Ракетоносители сегодня могут отметить для себя уже месяц без боевого дежурства, а остальные корабли вторую неделю не выходят даже на патрулирование. Время от времени появляются патрульные катера, которые поправляют боновые заграждения и это говорит о том, что они, очевидно, вырабатывают будущий план - сказала Гуменюк.

Она добавила, что не стоит забывать, что наличие ракетоносителей в Черном море, даже когда они находятся в пунктах базирования, является высоким уровнем ракетной угрозы.

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Напомним

Ситуация на южном направлении остается достаточно напряженной. Враг не прекращает обстрелы, а также штурмовые действия, пытаясь выбивать подразделения ВСУ с левобережья Херсонщины. Также за прошедшие сутки было 9 вражеских штурмов вблизи Роботино в Запорожской области.

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