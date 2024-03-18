Напомнили о потере россиянами 33% черноморского флота: военные киберы взломали 14 сайтов рф

Сегодня киберы ВСУ провели операцию - взломали серверы 14 сайтов российских компаний и разместили дефейс, напоминающий о потере россиянами 33% черноморского флота за последние два года, передает УНН со ссылкой на АрмияInform.

Детали

По данным СМИ, среди пораженных - сайты компаний, которые по заказу российского военного руководства осуществляли информационную и рекламную поддержку незаконного присоединения Крыма 10 лет назад. В частности, информагентство "Новый день", региональные порталы Крыма, Москвы и Свердловской области и рекламные агентства, предоставлявшие услуги по размещению материалов по территории России и временно оккупированного Крыма.

Украинские хакеры "положили" сайт минобороны рф - ГУР

На стартовых страницах компаний появилось изображение потопленных российских кораблей, а также самолетов стратегической авиации и напоминание, что вместе с незаконным так называемым присоединением Крыма у россиян "отсоединилось" 33% кораблей черноморского флота.

Напомним

Как сообщали СМИ, хакеры 8 февраля провели акцию ко дню военного топографа рф.