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Напомнили о потере россиянами 33% черноморского флота: военные киберы взломали 14 сайтов рф
Специалисты по кибербезопасности Вооруженных сил Украины взломали серверы сайтов 14 российских компаний и разместили изображения потопленных российских кораблей и самолетов, напоминая о потере 33% черноморского флота за последние два года.
В рф произошел обвал на шахте: 13 горняков оказались под завалами
13 шахтеров остались живыми под завалами после обвала на шахте в Амурской области россии, и спасатели пытаются добраться до них.
Поврежденная АЗС и частные дома: россияне шесть раз атаковали Днепропетровскую область
российские войска шесть раз атаковали Днепропетровскую область, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив АЗС, объекты инфраструктуры, дома, хозяйственные постройки, автомобили, солнечные батареи, линии электропередач и газопровод.
Водолазы-спецназовцы провели тренировку перед выполнением специальных боевых задач: фото
Водолазы-спецназовцы тренировались в Одессе перед выполнением специальных боевых задач, прикрывая врага от атак с моря и продвигаясь в тыл противника для уничтожения его техники и личного состава.
Более 800 кибератак совершили россияне на госучреждения и сервисы Украины - Костин
Россияне совершили более 800 кибератак на государственные учреждения и службы Украины, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры и телекоммуникационные системы с целью дестабилизации украинского общества.
Зеленка, поджоги, петарды: за три дня не менее 44 россиян атаковали избирательные участки
Во время незаконных выборов в россии было зафиксировано по меньшей мере 44 случая нападений на избирательные участки и попыток испортить бюллетени, а также возбуждено 31 уголовное дело за препятствование осуществлению избирательных прав.
Обследовали более 13 тысяч гектаров: в ГСЧС показали, как происходит разминирование Херсонщины
С начала полномасштабного вторжения россии Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредила 42 806 взрывоопасных предметов на территориях, где велись активные боевые действия, обследовав более 13 000 гектаров земли.
Обеспечивала "сопровождение лица с инвалидностью" путем заключения фиктивного брака: на Львовщине разоблачили мошенницу
Во Львовской области задержали женщину с группой инвалидности, которая предлагала выйти замуж за мужчин призывного возраста за $10 000, а затем незаконно переправляла их через границу в качестве сопровождающих для человека с инвалидностью.
Дело "Полиграфкомбината": за разглашение данных об обысках будут судить понятого
Детективы НАБУ подозревают одного из свидетелей по делу "Полиграфкомбината" в незаконном разглашении данных об обысках вероятному подозреваемому, что привело к обвинению по статье 387 Уголовного кодекса.
Столтенберг назвал незаконным проведение выборов рф на оккупированных территориях Украины и Грузии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил проведение Россией незаконных выборов в оккупированных регионах Украины и Грузии, призвав Россию отменить признание грузинских территорий как независимых государств и подчеркнув необходимость усиления поддержки Украины из-за сложной ситуации на фронте.