Российские порты на Балтике снова приостановили отгрузку нефти после атаки дронов - Reuters
Киев • УНН
Из-за атаки беспилотников и масштабного пожара на терминалах приостановлена отгрузка топлива. Дым от огня был виден с территории соседней Финляндии.
Российские порты Приморск и Усть-Луга, являющиеся крупными экспортными терминалами, приостановили – второй раз за неделю – отгрузку нефти и нефтепродуктов в среду после массированной атаки беспилотников, вызвавшей пожар, который был виден из Финляндии, со ссылкой на два источника сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Атаку беспилотников на российские порты на Балтике издание называет "одним из крупнейших ударов по российским нефтеэкспортным объектам за четыре года войны", и что это "вероятно, усилит неопределенность на мировых нефтяных рынках на фоне конфликта на Ближнем Востоке".
"В среду в небо поднимались огромные клубы черного дыма, согласно неподтвержденному видео, опубликованному в Telegram". "Дым был виден даже за десятки километров через Финский залив", сообщает газета Helsingin Sanomat.
Ранее в среду российские официальные лица заявили о пожаре в Усть-Луге после дронового удара. Соседний Приморск также подвергся атаке в последние дни, отмечает издание.
Источник, говоривший на условиях анонимности, сообщил Reuters, что терминал был окружен и что резервуары охвачены огнем.
Усть-Луга и Приморск, расположенные на Финском заливе, также были вынуждены приостановить экспорт нефти и сырой нефти в воскресенье после ударов беспилотников, но возобновили отгрузку в понедельник, сообщало Reuters.
