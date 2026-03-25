Російські порти на Балтиці знову призупинили відвантаження нафти після атаки дронів - Reuters

Російські порти Приморськ і Усть-Луга, які є великими експортними терміналами, призупинили - удруге за тиждень - відвантаження нафти і нафтопродуктів у середу після масованої атаки безпілотників, що викликала пожежу, яку було видно з Фінляндії, з посиланням на два джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Атаку безпілотників на російські порти на Балтиці видання називає "одним із найбільших ударів по російських нафтоекспортних об'єктах за чотири роки війни", і що це "ймовірно, посилить невизначеність на світових нафтових ринках на тлі конфлікту на Близькому Сході".

"У середу в небо піднімалися величезні клуби чорного диму, згідно з непідтвердженим відео, опублікованим у Telegram". "Дим було видно навіть за десятки кілометрів через Фінську затоку", повідомляє газета Helsingin Sanomat.

Раніше у середу російські офіційні особи заявили про пожежу в Усть-Лузі після дронового удару. Сусідній Приморськ також зазнав атаки останніми днями, зазначає видання.

Джерело, яке говорило на умовах анонімності, повідомило Reuters, що термінал було оточено і що резервуари охоплені вогнем.

Усть-Луга та Приморськ, розташовані на Фінській затоці, також були змушені призупинити експорт нафти та сирої нафти в неділю після ударів безпілотників, але відновили відвантаження у понеділок, повідомляло Reuters.

