Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Російські порти на Балтиці знову призупинили відвантаження нафти після атаки дронів - Reuters

Київ • УНН

 • 1762 перегляди

Через атаку безпілотників та масштабну пожежу на терміналах призупинено відвантаження палива. Дим від вогню було видно з території сусідньої Фінляндії.

Російські порти на Балтиці знову призупинили відвантаження нафти після атаки дронів - Reuters
фото ілюстративне

Російські порти Приморськ і Усть-Луга, які є великими експортними терміналами, призупинили - удруге за тиждень - відвантаження нафти і нафтопродуктів у середу після масованої атаки безпілотників, що викликала пожежу, яку було видно з Фінляндії, з посиланням на два джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Атаку безпілотників на російські порти на Балтиці видання називає "одним із найбільших ударів по російських нафтоекспортних об'єктах за чотири роки війни", і що це "ймовірно, посилить невизначеність на світових нафтових ринках на тлі конфлікту на Близькому Сході".

"У середу в небо піднімалися величезні клуби чорного диму, згідно з непідтвердженим відео, опублікованим у Telegram". "Дим було видно навіть за десятки кілометрів через Фінську затоку", повідомляє газета Helsingin Sanomat.

Раніше у середу російські офіційні особи заявили про пожежу в Усть-Лузі після дронового удару. Сусідній Приморськ також зазнав атаки останніми днями, зазначає видання.

Джерело, яке говорило на умовах анонімності, повідомило Reuters, що термінал було оточено і що резервуари охоплені вогнем.

Усть-Луга та Приморськ, розташовані на Фінській затоці, також були змушені призупинити експорт нафти та сирої нафти в неділю після ударів безпілотників, але відновили відвантаження у понеділок, повідомляло Reuters.

