российские обстрелы оставили без света часть Днепропетровщины 30 июня

В течение суток российские оккупанты обстреливали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. Из-за этого часть семей прифронтовой зоны осталась без света, сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

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Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам. Уже через несколько часов электроснабжение вернули всем семьям, которые были обесточены в результате атаки - говорится в сообщении.

Напомним

Из-за последствий российских атак и аномальной жары сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений, из-за вражеских атак частично без света 5 областей, из-за непогоды - 8.