российские ДРГ за две недели 7 раз пытались прорваться на территорию Украины - Наев

В течение двух недель было зафиксировано семь попыток диверсионно-разведывательных групп врага попасть в Украину. В пяти случаях Силы обороны своевременно обнаружили ДРГ и те отступили. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

Диверсионно-разведывательные группы заходят из Брянской, Курской и частично Белгородской областей в полосах Черниговской, Сумской области и Богодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было семь попыток врага попасть на территорию Украины. В пяти случаях украинским защитникам удалось своевременно выявить эти намерения и нанести огневое поражение врагу, который, понеся потери, отступил - заявил командующий.

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В частности, в районе Мирополье, что на Сумщине, одна из ДРГ пыталась пересечь государственную границу Украины. Благодаря техническим средствам они были своевременно обнаружены, нанесено огневое поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия.

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