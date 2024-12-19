российские атаки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до восьми
Киев • УНН
В результате обстрелов и атак БПЛА на Херсонщине пострадали 8 человек. Среди травмированных - 51-летний мужчина в Нововоронцовке, 57-летний мужчина и 77-летняя женщина в Херсоне.
Вследствие недавних российских обстрелов Херсонщины уже известно о восьми пострадавших, двое из которых получили ранения в результате удара БПЛА по Херсону. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
Как сообщается, в больницу обратился еще один пострадавший из-за утренней атаки российского БПЛА в Нововоронцовке. У 51-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Также ориентировочно в 09:30 российские войска ударили по Херсону с беспилотника. Из-за атаки вражеского дрона 57-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги. Пострадавшего госпитализировали в среднем состоянии тяжести.
Кроме того, сообщается, что в результате очередного российского обстрела Херсона пострадала пожилая женщина.
У 77-летней херсонки диагностировали взрывную травму и контузию. Бригада «скорой» доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате атаки дрона поврежден магазин и три транспортных средства.