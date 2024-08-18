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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина

Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 05:17  •  27872 просмотра

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Утром российские войска обстреляли Степановку на Херсонщине, ранив 67-летнего местного жителя. В течение суток под вражеским огнем оказались еще 20 населенных пунктов области, повреждены здания и автомобили.

Около пяти утра российская армия атаковала Степановку на Херсонщине. Под вражеский удар попал 67-летний мужчина. Он получил ранения лица, живота и ноги. Бригада «скорой» оказала помощь пострадавшему на месте, от госпитализации он отказался. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Также за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Чернобаевка, Качкаровка, Садовое, Михайловка, Антоновка, Дарьевка, Берислав, Велетенское, Золотая Балка, Дудчаны, Новокаиры, Зимовник, Степановка, Понятовка, Камышаны, Новорайск, Змиевка, Дудчаны, Одрадокаменка и город Херсон.

российские военные попали в админздания, образовательное учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 8 частных домов. также оккупанты повредили хозяйственные постройки и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

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