Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина
Киев • УНН
Утром российские войска обстреляли Степановку на Херсонщине, ранив 67-летнего местного жителя. В течение суток под вражеским огнем оказались еще 20 населенных пунктов области, повреждены здания и автомобили.
Около пяти утра российская армия атаковала Степановку на Херсонщине. Под вражеский удар попал 67-летний мужчина. Он получил ранения лица, живота и ноги. Бригада «скорой» оказала помощь пострадавшему на месте, от госпитализации он отказался. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Также за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Чернобаевка, Качкаровка, Садовое, Михайловка, Антоновка, Дарьевка, Берислав, Велетенское, Золотая Балка, Дудчаны, Новокаиры, Зимовник, Степановка, Понятовка, Камышаны, Новорайск, Змиевка, Дудчаны, Одрадокаменка и город Херсон.
российские военные попали в админздания, образовательное учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 8 частных домов. также оккупанты повредили хозяйственные постройки и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
Ворог обстріляв Херсонщину: серед постраждалих є дитина17 августа 2024, 07:24 • 23268 просмотров