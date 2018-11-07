Россию отстранили от участия в форуме Черноморского пограничного сотрудничества

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107830 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115526 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153731 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147277 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137841 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128873 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173282 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118129 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Россию отстранили от участия в форуме Черноморского пограничного сотрудничества

Россию отстранили от участия в форуме Черноморского пограничного сотрудничества

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Руководители пограничных ведомств Украины, Турции, Румынии, Грузии и Болгарии обсуждают современные прогнозируемые вызовы и угрозы безопасности в Черноморском регионе. Об этом сообщает корреспондент УНН.

На повестке дня - консолидация усилий в противодействии международному терроризму, контрабанде наркотиков, оружия, радиоактивных веществ, нелегальной миграции на путях морского сообщения, а также незаконной добычи природных ресурсов.

"Сегодня нам предстоит реально оценить существующие проблемы и перспективы партнерства прибрежных стран Черного моря. Из-за военной агрессии России Украина и другие страны кардинально пересмотрели подходы по защите своих границ, в том числе на море. В частности, Украина приступила к реформированию морской охраны, в том числе развернула в Одессе морское региональное управление Госпогранслужбы. В духе доверия и конструктивного диалога продолжаем укреплять сотрудничество с руководством пограничных ведомств соседних стран ради противодействия современным угрозам безопасности на Черном море", - отметил сообщил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.

Россия, которая также является участником Форума, отстранена из-за несоблюдения своих обязательств и нарушение норм международного права.

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Отметим, что Украина уже в третий раз принимает Форум Черноморского пограничного сотрудничества, а соглашение о сотрудничестве между пограничными ведомствами черноморских прибрежных стран было подписано 12 лет назад.

Форум продлится два дня в течение 7-8 ноября.

Напомним, тридцатая сессия украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая началась 23 октября в Киеве, временно прекратила работу.

Отметим, что с 14 сентября 1993 года действует соглашение между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море. Это соглашение до сих пор действует.

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