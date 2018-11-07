Россию отстранили от участия в форуме Черноморского пограничного сотрудничества
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Руководители пограничных ведомств Украины, Турции, Румынии, Грузии и Болгарии обсуждают современные прогнозируемые вызовы и угрозы безопасности в Черноморском регионе. Об этом сообщает корреспондент УНН.
На повестке дня - консолидация усилий в противодействии международному терроризму, контрабанде наркотиков, оружия, радиоактивных веществ, нелегальной миграции на путях морского сообщения, а также незаконной добычи природных ресурсов.
"Сегодня нам предстоит реально оценить существующие проблемы и перспективы партнерства прибрежных стран Черного моря. Из-за военной агрессии России Украина и другие страны кардинально пересмотрели подходы по защите своих границ, в том числе на море. В частности, Украина приступила к реформированию морской охраны, в том числе развернула в Одессе морское региональное управление Госпогранслужбы. В духе доверия и конструктивного диалога продолжаем укреплять сотрудничество с руководством пограничных ведомств соседних стран ради противодействия современным угрозам безопасности на Черном море", - отметил сообщил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.
Россия, которая также является участником Форума, отстранена из-за несоблюдения своих обязательств и нарушение норм международного права.
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Отметим, что Украина уже в третий раз принимает Форум Черноморского пограничного сотрудничества, а соглашение о сотрудничестве между пограничными ведомствами черноморских прибрежных стран было подписано 12 лет назад.
Форум продлится два дня в течение 7-8 ноября.
Напомним, тридцатая сессия украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая началась 23 октября в Киеве, временно прекратила работу.
Отметим, что с 14 сентября 1993 года действует соглашение между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море. Это соглашение до сих пор действует.