Росію відсторонили від участі у форумі Чорноморського прикордонного співробітництва

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Керівники прикордонних відомств України, Туреччини, Румунії, Грузії та Болгарії обговорюють сучасні прогнозовані виклики і загрози безпеки в Чорноморському регіоні. Про це повідомляє кореспондент УНН.

На порядку денному - консолідація зусиль у протидії міжнародному тероризму, контрабанді наркотиків, зброї, радіоактивних речовин, нелегальній міграції на шляхах морського сполучення, а також незаконному видобутку природних ресурсів.

"Сьогодні нам належить реально оцінити існуючі проблеми і перспективи партнерства прибережних країн Чорного моря. Через військову агресію Росії Україна та інші країни кардинально переглянули підходи щодо захисту своїх кордонів, в тому числі на морі. Зокрема, Україна стала до реформування морської охорони, в тому числі розгорнула в Одесі морське регіональне управління Держприкордонслужби. У дусі довіри та конструктивного діалогу продовжуємо зміцнювати співробітництво з керівництвом прикордонних відомств сусідніх країн заради протидії сучасним загрозам безпеці на Чорному морі", - зазначив повідомив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал.

Росія, яка також є учасником Форуму, відсторонена через недотримання своїх зобов’язань і порушення норм міжнародного права.

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Зазначимо, що Україна вже втретє приймає Форум Чорноморського прикордонного співробітництва, а угоду про співробітництво між прикордонними відомствами чорноморських прибережних країн було підписано 12 років тому.

Форум триватиме два дні протягом 7-8 листопада.

Нагадаємо, тридцята сесія українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, яка розпочалась 23 жовтня у Києві, тимчасово припинила роботу.

Зазначимо, що з 14 вересня 1993 року діє угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі. Ця угода досі є чинною.

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