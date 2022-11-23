"россию необходимо изолировать на всех уровнях": Зеленский приветствовал решение Европарламента по рф

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«Приветствую решение Европейского парламента о признании россии государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире», - написал Зеленский в Twitter.

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Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.