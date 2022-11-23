"росію необхідно ізолювати на всіх рівнях": Зеленський привітав рішення Європарламенту щодо рф

Цитата

«Вітаю рішення Європейського парламенту про визнання росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі», - написав Зеленський у Twitter.

Доповнення

Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.