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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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"росію необхідно ізолювати на всіх рівнях": Зеленський привітав рішення Європарламенту щодо рф

"росію необхідно ізолювати на всіх рівнях": Зеленський привітав рішення Європарламенту щодо рф

Київ • УНН

 • 464390 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського парламенту про визнання росії державою-спонсором тероризму та наголосив, що рф необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, передає УНН.

Цитата

«Вітаю рішення Європейського парламенту про визнання росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі», - написав Зеленський у Twitter.

Доповнення

Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.

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