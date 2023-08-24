россию атаковали три беспилотника, москва обвиняет Украину

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19:26 • 28646 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 82581 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103116 просмотра

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13 марта, 13:40 • 103708 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 96547 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ.24 августа. УНН. министерство обороны россии заявило, над территорией брянской области ночью сбили два беспилотника самолетного типа, а третий — над территорией калужской области рф. Свое заявление опубликовали в телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области.

Еще один якобы украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области.

Напомним, вчера вечером минобороны рф заявило о двух дронах над брянской областью. 

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