россию атаковали три беспилотника, москва обвиняет Украину
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. министерство обороны россии заявило, над территорией брянской области ночью сбили два беспилотника самолетного типа, а третий — над территорией калужской области рф. Свое заявление опубликовали в телеграм-канале, передает УНН.
Детали
Отмечается, что два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области.
Еще один якобы украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области.
Напомним, вчера вечером минобороны рф заявило о двух дронах над брянской областью.
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