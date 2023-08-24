россию атаковали три беспилотника, москва обвиняет Украину

Детали

Отмечается, что два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области.

Еще один якобы украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области.

Напомним, вчера вечером минобороны рф заявило о двух дронах над брянской областью.

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