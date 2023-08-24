росію атакували три безпілотники, москва звинувачує Україну

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Зазначається, що два БПЛА знищені засобами ППО над територією Брянської області.

Ще один нібито український БПЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області.

Нагадаємо, вчора ввечері міноборони рф заявило про два дрони над брянською областю.

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