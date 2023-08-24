росію атакували три безпілотники, москва звинувачує Україну
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. міністерство оборони росії заявило, над територією брянської області вночі збили два безпілотники літакового типу, а третій — над територією калузької області рф. Свою заяву опублікували у телеграм-каналі, передає УНН.
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Зазначається, що два БПЛА знищені засобами ППО над територією Брянської області.
Ще один нібито український БПЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області.
Нагадаємо, вчора ввечері міноборони рф заявило про два дрони над брянською областю.
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