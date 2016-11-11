Российского пловца дисквалифицировали на восемь лет за употребление допинга
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российский чемпион всемирной Универсиады-2013 по плаванию Виталий Мельников получил наказание от международной федерации плавания (FINA) за провальный допинг-тест в виде восьми лет, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации (FINA).
В допинг-пробе российского спортсмена был найден гормон роста (эритропоэтин), входящий в список запрещенных препаратов. Дисквалификация В.Мельникова продлится до 21 апреля 2024 года.
Добавим, что в 2013 г. россиянин также был уличен в употреблении допинга и имел дисквалификацию в течение 2 лет.
Как сообщал УНН, суд сократил срок дисквалификации теннисистки М.Шараповой.