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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Російського плавця дискваліфікували на вісім років за вживання допінгу

Російського плавця дискваліфікували на вісім років за вживання допінгу

Київ • УНН

 • 9396 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російський чемпіон всесвітньої Універсіади-2013 із плавання Віталій Мельников отримав покарання від міжнародної федерації плавання (FINA) за провальний допінг-тесту, у вигляді восьми років, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації (FINA).

У допінг-пробі російського спортсмена був знайдений гормон росту (еритропоетин), що входить в список заборонених препаратів. Дискваліфікація В.Мельникова триватиме до 21 квітня 2024 року.

Додамо, що в 2013 року росіянин також був викритий у вживанні допінгу та мав дискваліфікацію протягом 2 років.

Як подвідомляв УНН, суд скоротив термін дискваліфікації тенісистки М.Шарапової.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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