Російського плавця дискваліфікували на вісім років за вживання допінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російський чемпіон всесвітньої Універсіади-2013 із плавання Віталій Мельников отримав покарання від міжнародної федерації плавання (FINA) за провальний допінг-тесту, у вигляді восьми років, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації (FINA).
У допінг-пробі російського спортсмена був знайдений гормон росту (еритропоетин), що входить в список заборонених препаратів. Дискваліфікація В.Мельникова триватиме до 21 квітня 2024 року.
Додамо, що в 2013 року росіянин також був викритий у вживанні допінгу та мав дискваліфікацію протягом 2 років.
Як подвідомляв УНН, суд скоротив термін дискваліфікації тенісистки М.Шарапової.