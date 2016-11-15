Российского министра экономического развития А.Улюкаева задержали за взятку в 2 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева, речь идет о получении взятки в 2 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.
Как отмечается, уголовное дело в отношении А.Улюкаева возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
"Речь идет о вымогательстве взятки со стороны А.Улюкаева", - сказано в сообщении.
В СК РФ сообщили, что обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября 2016 г. двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила ОАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ОАО АНК "Башнефть" в размере 50%.
Министр задержан и в отношении него проводятся оперативные следственные действия.
"В ближайшее время планируется предъявить А.Улюкаеву обвинения и ходатайствовать об избрании меры пресечения", - отметили в СК РФ.