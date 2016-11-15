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15 марта, 19:03 • 110551 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153409 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129465 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122588 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108238 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103237 просмотра

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15 марта, 10:46 • 99751 просмотра

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Российского министра экономического развития А.Улюкаева задержали за взятку в 2 млн долл.

Российского министра экономического развития А.Улюкаева задержали за взятку в 2 млн долл.

Киев • УНН

 • 20910 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева, речь идет о получении взятки в 2 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.

Как отмечается, уголовное дело в отношении А.Улюкаева возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"Речь идет о вымогательстве взятки со стороны А.Улюкаева", - сказано в сообщении.

В СК РФ сообщили, что обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября 2016 г. двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила ОАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ОАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Министр задержан и в отношении него проводятся оперативные следственные действия.

"В ближайшее время планируется предъявить А.Улюкаеву обвинения и ходатайствовать об избрании меры пресечения", - отметили в СК РФ.

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