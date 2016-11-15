Російського міністра економічного розвитку О.Улюкаєва затримали за хабар у 2 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу стосовно міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, йдеться про отримання хабара у 2 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
Як зазначається, кримінальну справу стосовно О.Улюкаєва порушили за ознаками злочину, передбаченого ч.6 ст.290 КК РФ (отримання хабара в особливо великому обсязі).
“Йдеться про вимагання хабара з боку А.Улюкаєва”, — сказано у повідомленні.
У СК РФ повідомили, що обставини злочину пов’язані з отриманням О.Улюкаєвим 14 листопада 2016 року двох мільйонів доларів за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила ПАТ “НК “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК “Башнефть” обсягом 50%.
Міністр затриманий і стосовно нього проводяться оперативні слідчі дії.
“Найближчим часом планується пред’явити О.Улюкаєву звинувачення і клопотати про обрання запобіжного заходу”, — наголосили в СК РФ.