Российского кондитера оштрафовали за пирожные в поддержку мира в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В пятницу московский суд оштрафовал кондитера, которая украсила свои торты проукраинскими и мирными лозунгами, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В пятницу Измайловский районный суд москвы обязал пекаря Анастасию Чернышеву выплатить штраф в размере 35 000 рублей (около 440 долларов США) за «дискредитацию» российской армии, сообщил представитель суда.
Чернышова, которая занимается выпечкой, публикует фотографии разноцветных тортов с лозунгами против войны в Instagram, где за ней следят около 30 тысяч человек.
Ее ненадолго задержали в четверг после того, как ультраконсервативные СМИ обратили внимание на ее работу в январе.
В марте Чернышова опубликовала фотографию торта с глазурью в национальных сине-желтых цветах Украины.
Она также разместила фотографии тортов фаллической формы с лозунгом, который включает популярную фразу, описывающую куда стоит пойти российскому кораблю.
Другие торты, украшенные сердечками и цветами с надписями «Любовь победит» или «Я люблю тебя!».
Дополнение
После того, как путин ввел войска в Украину в феврале 2022 года, власти запретили любую публичную критику московского наступления.
Некоторые россияне нашли альтернативные способы выразить свою оппозицию и солидарность с Украиной.
В марте российского политика оштрафовали за публикацию видео, на котором он слушает обращение путина к нации со свисающими из ушей макаронами.