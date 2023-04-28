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Актуальное
Российского кондитера оштрафовали за пирожные в поддержку мира в Украине

Российского кондитера оштрафовали за пирожные в поддержку мира в Украине

Киев • УНН

 • 572168 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В пятницу московский суд оштрафовал кондитера, которая украсила свои торты проукраинскими и мирными лозунгами, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В пятницу Измайловский районный суд москвы обязал пекаря Анастасию Чернышеву выплатить штраф в размере 35 000 рублей (около 440 долларов США) за «дискредитацию» российской армии, сообщил представитель суда.

Чернышова, которая занимается выпечкой, публикует фотографии разноцветных тортов с лозунгами против войны в Instagram, где за ней следят около 30 тысяч человек.

Ее ненадолго задержали в четверг после того, как ультраконсервативные СМИ обратили внимание на ее работу в январе.

В марте Чернышова опубликовала фотографию торта с глазурью в национальных сине-желтых цветах Украины.

Она также разместила фотографии тортов фаллической формы с лозунгом, который включает популярную фразу, описывающую куда стоит пойти российскому кораблю.

Другие торты, украшенные сердечками и цветами с надписями «Любовь победит» или «Я люблю тебя!».

Дополнение

После того, как путин ввел войска в Украину в феврале 2022 года, власти запретили любую публичную критику московского наступления.

Некоторые россияне нашли альтернативные способы выразить свою оппозицию и солидарность с Украиной.

В марте российского политика оштрафовали за публикацию видео, на котором он слушает обращение путина к нации со свисающими из ушей макаронами.

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