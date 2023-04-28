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Російського кондитера оштрафували за тістечка на підтримку миру в Україні

Російського кондитера оштрафували за тістечка на підтримку миру в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У п'ятницю московський суд оштрафував кондитера, яка прикрасила свої торти проукраїнськими та мирними гаслами, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

У п'ятницю Ізмайлівський районний суд москви зобов'язав пекаря Анастасію Чернишову виплатити штраф у розмірі 35 000 рублів (близько 440 доларів США) за «дискредитацію» російської армії, повідомив представник суду.

Чернишова, яка займається випічкою, публікує фотографії різнокольорових тортів із гаслами проти війни в Instagram, де за нею стежать близько 30 тисяч людей.

Її ненадовго затримали у четвер після того, як ультраконсервативні ЗМІ звернули увагу на її роботу у січні.

У березні Чернишова опублікувала фотографію торта з глазур'ю у національних синьо-жовтих кольорах України.

Вона також розмістила фотографії тортів фалічної форми з гаслом, яке включає популярну фразу, яка описує куди варто піти російському кораблю.

Інші торти, прикрашені сердечками та квітами з написами «Кохання переможе» чи «Я люблю тебе!».

Доповнення

Після того, як путін ввів війська в Україну в лютому 2022 року, влада заборонила будь-яку публічну критику московського наступу.

Деякі росіяни знайшли альтернативні способи висловити свою опозицію та солідарність із Україною.

У березні російського політика оштрафували за публікацію відео, на якому він слухає звернення путіна до нації з макаронами, що звисають з вух.

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