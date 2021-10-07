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Российский суд обязал судебных приставов взыскать штраф с Facebook

Российский суд обязал судебных приставов взыскать штраф с Facebook

Киев  •  УНН

 • 15511 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В четверг суд Москвы вынес решение о взыскании штрафов с Facebook за нарушение российских законов о незаконном контенте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу московских судов.

Детали

Судебные чиновники заявили, что Таганский районный суд столицы России обязал судебных приставов взыскать 26 млн рублей (более 361 тысячи долларов) за неуплату штрафов Facebook.

Роскомнадзор попросил российские суды оштрафовать Facebook за то, что он не удалил контент, который считается незаконным, включая призывы к несанкционированным антикремлевским протестам.

Агентство обязало Facebook выплатить в этом году штрафы на общую сумму 80 млн рублей (1,1 миллиона долларов) и заявило, что компания социальных сетей не выплатила ни одного штрафа.

Роскомнадзор предупредил, что за незаконный контент наложит гораздо более высокие штрафы в размере 5-10% от оборота Facebook в России.

Добавим

Российские власти методично усиливает давление на западных технологических гигантов, включая Twitter, Facebook и Google, из-за их роли в усилении голоса несогласных. Власти обвинили платформу в том, что она не удаляла объявления о несанкционированных протестах.

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