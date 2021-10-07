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Російський суд зобов'язав судових приставів стягнути штраф з Facebook

Російський суд зобов'язав судових приставів стягнути штраф з Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У четвер суд Москви виніс рішення про стягнення штрафів з Facebook за порушення російських законів про незаконний контент. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу московських судів.

Деталі

Судові чиновники заявили, що Таганський районний суд столиці Росії зобов'язав судових приставів стягнути 26 мільйонів рублів (понад 361 тисячу доларів) за несплату штрафів Facebook.

Роскомнадзор попросив російські суди оштрафувати Facebook за те, що він не видалив контент, який вважається незаконним, включаючи заклики до несанкціонованих антикремлівських протестів.

Агентство зобов'язало Facebook виплатити в цьому році штрафи на загальну суму 80 мільйонів рублів (1,1 мільйона доларів) і заявило, що компанія соціальних мереж не виплатила жодного штрафу.

Роскомнадзор попередив, що за незаконний контент накладе набагато більш високі штрафи в розмірі 5-10% від обороту Facebook в Росії.

Додамо

Російська влада методично підсилює тиск на західних технологічних гігантів, включаючи Twitter, Facebook і Google, через їх ролі в посиленні голосу незгодних. Влада звинуватила платформу в тому, що вона не видаляла оголошення про несанкціоновані протести.

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