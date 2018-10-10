Российский суд продлил арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей на три месяца фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов останутся в СИЗО Ростова-на-Дону до 11 января", - отметили в издании.
По словам адвоката обвиняемых Сергея Легостова, 11 октября заканчивался предыдущий срок содержания под стражей, в связи с этим прокурор обратился с ходатайством о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца.
"Суд благополучно удовлетворил это ходатайство и продолжил им срок содержания под стражей до 11 января 2019 года", - отметил адвокат.
В издании также напомнили, что 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо жителей Бахчисарая: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.
В этом году фигурантов дела этапировали из Крыма в соседнюю Россию.
Напомним, Украина призвала мир усилить давление на Россию из-за репрессий в Крыму.