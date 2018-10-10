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Російський суд продовжив арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Російський суд продовжив арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Київ • УНН

 • 9541 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Північно-кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону продовжив термін утримання під вартою на три місяці фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє УНН с посиланням на Крим.Реалії.

"Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов залишаться в СІЗО Ростова-на-Дону до 11 січня", - зазначили у виданні.

За словами адвоката обвинувачуваних Сергія Легостова, 11 жовтня закінчувався попередній термін утримання під вартою, у зв'язку з цим прокурор звернувся з клопотанням про продовження строку тримання під вартою на 3 місяці.

"Суд благополучно задовольнив це клопотання і продовжив їм термін утримання під вартою до 11 січня 2019 року", – зазначив адвокат.

У виданні також нагадали, що 12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо жителів Бахчисараю: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

Цього року фігурантів справи етапували з Криму до сусідньої Росії

Нагадаємо, Україна закликала світ посилити тиск на Росію через репресії в Криму.

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