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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский режиссер представит на "Берлинале" документальный фильм об О.Сенцове

Киев • УНН

 • 11259 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. На международном кинофестивале "Берлинале" покажут документальный фильм российского режиссера Аскольда Курова "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Российский режиссер представит на "Берлинале" документальный фильм об О.Сенцове

Как пишет издание, мировая премьера "Процесса" состоится 11 февраля на фестивале.

Специальный показ организован совместно с Европейской киноакадемией, которая добивается освобождения Олега Сенцова.

Режиссер Аскольд Куров два года работал над фильмом о том, как после аннексии Крыма российские спецслужбы схватили, обвинили в терроризме и осудили его коллегу Олега Сенцова. Название фильма - "Процесс" - напоминает режиссеру известный роман Франца Кафки с таким же названием.

В интервью изданию А.Куров объяснил, почему он решил взяться за эту тему.

"Хотелось рассказать сразу об Олеге и как о человеке, и как о режиссере, и о его близких, и о самом этом деле и процессе, и о контексте, в котором все это происходит. Это было, наверное, "Процесс" хоть и снят российским режиссером, и сделан в чешско-польско-эстонской копродукции: в России спонсировать фильм о сфабрикованном ФСБ политическом дело никто не решился", - сказал режиссер.

Напомним, Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в аннексированном Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

О.Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес его имя в список политзаключенных.

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