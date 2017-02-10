Российский режиссер представит на "Берлинале" документальный фильм об О.Сенцове

Как пишет издание, мировая премьера "Процесса" состоится 11 февраля на фестивале.

Специальный показ организован совместно с Европейской киноакадемией, которая добивается освобождения Олега Сенцова.

Режиссер Аскольд Куров два года работал над фильмом о том, как после аннексии Крыма российские спецслужбы схватили, обвинили в терроризме и осудили его коллегу Олега Сенцова. Название фильма - "Процесс" - напоминает режиссеру известный роман Франца Кафки с таким же названием.

В интервью изданию А.Куров объяснил, почему он решил взяться за эту тему.

"Хотелось рассказать сразу об Олеге и как о человеке, и как о режиссере, и о его близких, и о самом этом деле и процессе, и о контексте, в котором все это происходит. Это было, наверное, "Процесс" хоть и снят российским режиссером, и сделан в чешско-польско-эстонской копродукции: в России спонсировать фильм о сфабрикованном ФСБ политическом дело никто не решился", - сказал режиссер.

Напомним, Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в аннексированном Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

О.Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес его имя в список политзаключенных.