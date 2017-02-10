Російський режисер представить на “Берлінале” документальний фільм про О.Сенцова

Як пише видання, світова прем’єра “Процесу” відбудеться 11 лютого на фестивалі.

Спеціальний показ організований спільно з Європейською кіноакадемією, яка домагається звільнення Олега Сенцова.

Режисер Аскольд Куров два роки працював над фільмом про те, як після анексії Криму російські спецслужби схопили, звинуватили в тероризмі і засудили його колегу Олега Сенцова. Назва фільму — “Процес” — нагадує режисерові про відомий роман Франца Кафки з такою ж назвою.

В інтерв’ю виданню А.Куров пояснив, чому саме він вирішив узятися за цю тему.

“Хотілося розповісти одразу і про Олега і як про людину, і як про режисера, і про його близьких, і про саму цю справу і процес, і про контекст, у якому все це відбувається. Це було, напевно, "Процес" хоч і знятий російським режисером, та зроблений у чесько-польсько-естонській копродукції: у Росії спонсорувати фільм про сфабриковану ФСБ політичну справу ніхто не наважився”, — сказав режисер.

Нагадаємо, Олег Сенцов був затриманий представниками російських спецслужб в анексованому Криму у травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, анексованого Росією.

О.Сенцов свою провину не визнав. Правозахисний центр “Меморіал” у Росії вніс його ім’я у список політв’язнів.