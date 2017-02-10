Російський режисер представить на “Берлінале” документальний фільм про О.Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На міжнародному кінофестивалі “Берлінале” покажуть документальний фільм російського режисера Аскольда Курова “Процес. Російська держава проти Олега Сенцова”, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Як пише видання, світова прем’єра “Процесу” відбудеться 11 лютого на фестивалі.
Спеціальний показ організований спільно з Європейською кіноакадемією, яка домагається звільнення Олега Сенцова.
Режисер Аскольд Куров два роки працював над фільмом про те, як після анексії Криму російські спецслужби схопили, звинуватили в тероризмі і засудили його колегу Олега Сенцова. Назва фільму — “Процес” — нагадує режисерові про відомий роман Франца Кафки з такою ж назвою.
В інтерв’ю виданню А.Куров пояснив, чому саме він вирішив узятися за цю тему.
“Хотілося розповісти одразу і про Олега і як про людину, і як про режисера, і про його близьких, і про саму цю справу і процес, і про контекст, у якому все це відбувається. Це було, напевно, "Процес" хоч і знятий російським режисером, та зроблений у чесько-польсько-естонській копродукції: у Росії спонсорувати фільм про сфабриковану ФСБ політичну справу ніхто не наважився”, — сказав режисер.
Нагадаємо, Олег Сенцов був затриманий представниками російських спецслужб в анексованому Криму у травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.
У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, анексованого Росією.
О.Сенцов свою провину не визнав. Правозахисний центр “Меморіал” у Росії вніс його ім’я у список політв’язнів.