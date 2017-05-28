Российский режиссер К.Балага получил премию FIPRESCI на Каннском фестивале
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Теснота" удостоен премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Такое решение огласил в субботу жюри премии во главе с американским кинокритиком Алисой Саймон. На 70-м Каннском фестивале картина участвует в программе "Особый взгляд" - втором по значимости конкурсе. "Теснота" - дебютная полнометражная картина 26-летнего К.Балагова, который является учеником Александра Сокурова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
События картины разворачиваются в 1998 году в Нальчике. В центре сюжета - история местной еврейской семьи. По словам К.Балагова, в основу фильма легла история, которую он слышал от отца, а потом от очевидцев.
"В конце 90-х в Нальчике похищают молодого человека и его невесту, евреев по национальности, и требуют в семьи огромный выкуп, настолько огромен, что семье приходится продать бизнес и обратиться за помощью к еврейской диаспоры".
"Тема очень важная для многонационального Северного Кавказа, но совершенно не отрефлексированая в кино, - считает К.Балага. - Мы попытались показать жизнь еврейской диаспоры в Нальчике, показать разницу менталитетов - российского, кавказского, еврейского".
Теснота, по словам режиссера, это "когда ты заполнен собой, когда в душе не хватает места для другого человека".
"С другой стороны, теснота - это чрезмерная близость: в семье, на одном пятачке земли ты везде натыкаешься на других людей с их мнением, правилами, законами, тебе не хватает воздуха, свободы, - поделился К.Балага.
"Я пытался сделать так, чтобы у зрителя абсолютно все вызывало ощущение тесноты: свет, звук, монтаж, чтобы внутри кадра было тесно", - рассказал он.
В основной конкурсной программе жюри FIPRESCI назвало лучшей картину "120 ударов в минуту" (120 battements par minute) французского режиссера Робена Кампийо. Призеры основного конкурса в Каннах будут объявлены в воскресенье.
Как писал ранее УНН, на юбилейном 70-м Каннском кинофестивале, который проходит с 17 по 28 мая 2017 года, Украина представляет киевский международный кинофестиваль "Молодость".