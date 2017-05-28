Російський режисер К.Балага отримав премію FIPRESCI на Канському фестивалі

КИЇВ. 28 травня. УНН. Фільм російського режисера Кантемира Балагова "Тіснота" удостоєний премії Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI. Таке рішення оголосив у суботу журі премії на чолі з американським кінокритиком Алісою Саймон. На 70-му Каннському фестивалі картина бере участь в програмі "Особливий погляд" - другому за значимістю конкурсі. "Тіснота" - дебютна повнометражна картина 26-річного К.Балагова, який є учнем Олександра Сокурова, передає УНН з посиланням на ТАСС.