Російський режисер К.Балага отримав премію FIPRESCI на Канському фестивалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Фільм російського режисера Кантемира Балагова "Тіснота" удостоєний премії Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI. Таке рішення оголосив у суботу журі премії на чолі з американським кінокритиком Алісою Саймон. На 70-му Каннському фестивалі картина бере участь в програмі "Особливий погляд" - другому за значимістю конкурсі. "Тіснота" - дебютна повнометражна картина 26-річного К.Балагова, який є учнем Олександра Сокурова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Події картини розгортаються в 1998 році в Нальчику. У центрі сюжету - історія місцевої єврейської сім'ї. За словами К.Балагова, в основу фільму лягла історія, яку він чув від батька, а потім від очевидців.
"В кінці 90-х в Нальчику викрадають молоду людину і його наречену, євреїв за національністю, і вимагають у сім'ї величезний викуп, настільки величезний, що сім'ї доводиться продати бізнес і звернутися за допомогою до єврейської діаспори".
"Тема дуже важлива для багатонаціонального Північного Кавказу, але абсолютно не відрефлексувати в кіно, - вважає К.Балага. - Ми спробували показати життя єврейської діаспори в Нальчику, показати різницю менталітетів - російського, кавказького, єврейського".
Тіснота, за словами режисера, це "коли ти заповнений собою, коли в душі не вистачає місця для іншої людини".
"З іншого боку, тіснота - це надмірна близькість: в сім'ї, на одному п'ятачку землі ти всюди натикаєшся на інших людей з їх думкою, правилами, законами, тобі не вистачає повітря, свободи, - поділився К.Балага.
" Я намагався зробити так, щоб у глядача абсолютно все викликало це відчуття тісноти: світло, звук, монтаж, щоб усередині кадру було тісно ", - розповів він.
В основній конкурсній програмі журі FIPRESCI назвало найкращою картину "120 ударів в хвилину" (120 battements par minute) французького режисера Робена Кампійо. Призери основного конкурсу в Каннах будуть оголошені в неділю.
Як писав раніше УНН, на ювілейному 70-му Каннському кінофестивалі, який триває з 17 по 28 травня 2017 року, Україну представляє київський міжнародний кінофестиваль “Молодість”.