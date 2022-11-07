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В Харьковской области российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль, водитель ранен - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Купянском районе Харьковской области вражеский противотанковый снаряд попал в автомобиль местного жителя, он находится в больнице. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы из танков и артиллерии населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области, которые расположены рядом с линией столкновения и границей с рф. В Купянском районе российский противотанковый снаряд попал в ехавший по дороге гражданский автомобиль. 45-летний водитель авто госпитализирован с ранениями", - написал он в Telegram.

Детали 

Синегубов отметил, что в пгт Двуречная в результате обстрела повреждено частное домовладение, произошел пожар в доме, без пострадавших.

Также пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию освобожденных территорий. За минувшие сутки обезврежено 352 взрывоопасных предмета.

Дополнение

5 ноября российские оккупанты обстреливали Купянский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области – обошлось без раненых.

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