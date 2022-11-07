На Харківщині російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, водія поранено - ОВА

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"Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли з танків та артилерії населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф. У Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями", - написав він в Telegram.

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Синєгубов зазначив, що в смт Дворічна внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку, без постраждалих.

Також піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування звільнених територій. За минулу добу знешкоджено 352 вибухонебезпечних предмети.

Доповнення

5 листопада російські окупанти обстрілювали Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони Харківщини – обійшлося без поранених.