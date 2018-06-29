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Российский омбудсмен заявила, что Денисова пыталась с "агрессивным настроем" попасть к Сенцову

Российский омбудсмен заявила, что Денисова пыталась с "агрессивным настроем" попасть к Сенцову

Киев  •  УНН

 • 13363 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова пыталась “в ультимативной форме” и с “агрессивным настроем” попасть к политзаключенному Олегу Сенцову. Также Москалькова назвала действия Денисовой “непонятными”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление омбудсмена РФ от 28 июня.

Москалькова подтвердила, что встретилась с Олегом Сенцов в колонии “Белый медведь” и заявила, что общались с ним более часа.

По ее словам, состояние Сенцова якобы “удовлетворительное, все параметры давления, температуры тела, внешнее и внутреннее самочувствие и общее настроение удовлетворительные. Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий ...”.

Также российский омбудсмен заверила, что Олег Сенцов находится в больничной палате санчасти ИК размером около 16 метров, “два окна, решетки на окнах нет, открываются форточки. Говорит, что чувствует себя лучше. Все это свидетельствует о том, что угрозы его жизни на сегодняшний момент нет”.

Однако, по ее словам, “чрезвычайную обеспокоенность вызывают непонятные действия” Денисовой, которая “без согласования с омбудсменом или с компетентными органами России, в очередной раз пыталась дискредитировать” принятые Москалькова мероприятия.

“Людмила Денисова два дня назад не сделала абсолютно никакой поддержки при попытке моего посещения гражданина России, который содержится в СИЗО Киева, а сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроением пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществления мониторинговых визитов” , - заявила Москалькова.

Как сообщал УНН, Украинский Омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к О.Сенцову. Как сообщили в офисе Уполномоченного, Т.Москалькова после посещения украинского режиссера покинула территорию колонии, а не поговорив и ничего не объяснив Денисова.

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