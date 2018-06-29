Російський омбудсмен заявила, що Денісова намагалась з "агресивним настроєм" потрапити до Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова намагалась “в ультимативній формі” та з “агресивним настроєм” потрапити до політв’язня Олега Сенцова. Також Москалькова назвала дії Денісової “незрозумілими”. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну заяву омбудсмена РФ від 28 червня.
Москалькова підтвердила, що зустрілася з Олегом Сенцовим у колонії “Білий ведмідь” і заявила, що спілкувалися з ним понад годину.
За її словами, стан Сенцова нібито “задовільний, усі параметри тиску, температури тіла, зовнішнє і внутрішнє самопочуття і загальний настрій задовільні. Він ходить, зустрів мене стоячи, дивиться телевізор, читає газети, пише сценарій...”.
Також російський омбудсмен запевнила, що Олег Сенцов знаходиться в лікарняній палаті санчастини ІК розміром близько 16 метрів, “два вікна, решіток на вікнах немає, відкриваються кватирки. Каже, що почувається краще. Все це свідчить про те, що загрози його життю на сьогоднішній момент немає”.
Водночас, за її словами, “надзвичайну стурбованість викликають незрозумілі дії” Денісової, яка “без узгодження з омбудсменом або з компетентними органами Росії, у черговий раз намагалася дискредитувати” прийняті Москальковою заходи.
“Людмила Денісова два дні тому не зробила абсолютно ніякої підтримки при спробі моїх відвідин громадянина Росії, що міститься у СІЗО Києва, а сьогодні в ультимативній формі і з агресивним настроєм намагалася потрапити до Сенцова, що явно не сприяє налагодженню конструктивного діалогу та здійснення моніторингових візитів”, — заявила Москалькова.
Як повідомляв УНН, українського Омбудсмена Людмилу Денісову не пускають до О.Сенцова. Як повідомили в офісі Уповноваженого, Т.Москалькова після відвідання українського режисера залишила територію колонію, не поговоривши і нічого не пояснивши Л.Денісовій.