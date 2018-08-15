Российский газ на оккупированном Донбассе: "Газпром" не выставляет счета, но наращивает поставки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. “Газпром” не выставляет “Нафтогазу” счета за газ, поставленный на оккупированные РФ территории Донбасса, но вместе с тем наращивает поставки газа в эти регионы. Об этом сообщили в “Нафтогазе Украины”, передает УНН.
“После решения арбитража „Газпром“ перестал присылать нам счета за газ, якобы поставленный на неподконтрольные территории. Но продолжает пользоваться этой лазейкой, чтобы списывать миллиарды кубов газа неизвестно на кого”, — отметили в компании.
Отметим, как свидетельствуют данные отчета “Газпрома”, в I полугодии 2018 года “Газпром” поставил на неподконтрольные Украины территории Донецкой и Луганской областей 1,534 млрд кубометров газа. При этом в соответствующем периоде прошлого года эти территории российский монополист поставил 1,389 млрд кубометров газа, а за полгода 2016 года — 1,224 млрд кубометров газа.
Добавим, Стокгольмский арбитраж отказался обязывать Украину платить за газ, который “Газпром” поставлял на неконтролируемые территории Донбасса, а долг записывал на “Нафтогаз”.
Напомним, в 2017 году “Газпром” поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа.