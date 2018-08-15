Российский газ на оккупированном Донбассе: "Газпром" не выставляет счета, но наращивает поставки

$41.180.14
46.610.42
ukru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 5118 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 3318 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 13205 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 23035 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 51649 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 50907 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 31681 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59075 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105508 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 161737 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 44351 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 37007 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 40015 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 38320 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14030 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 5166 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 39551 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 51674 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 50926 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 161750 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14903 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19031 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20824 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22875 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25591 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Российский газ на оккупированном Донбассе: "Газпром" не выставляет счета, но наращивает поставки

Киев • УНН

 • 13361 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. “Газпром” не выставляет “Нафтогазу” счета за газ, поставленный на оккупированные РФ территории Донбасса, но вместе с тем наращивает поставки газа в эти регионы. Об этом сообщили в “Нафтогазе Украины”, передает УНН.

Российский газ на оккупированном Донбассе: "Газпром" не выставляет счета, но наращивает поставки

“После решения арбитража „Газпром“ перестал присылать нам счета за газ, якобы поставленный на неподконтрольные территории. Но продолжает пользоваться этой лазейкой, чтобы списывать миллиарды кубов газа неизвестно на кого”, — отметили в компании.

Отметим, как свидетельствуют данные отчета “Газпрома”, в I полугодии 2018 года “Газпром” поставил на неподконтрольные Украины территории Донецкой и Луганской областей 1,534 млрд кубометров газа. При этом в соответствующем периоде прошлого года эти территории российский монополист поставил 1,389 млрд кубометров газа, а за полгода 2016 года — 1,224 млрд кубометров газа.

Добавим, Стокгольмский арбитраж отказался обязывать Украину платить за газ, который “Газпром” поставлял на неконтролируемые территории Донбасса, а долг записывал на “Нафтогаз”.

Напомним, в 2017 году “Газпром” поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79