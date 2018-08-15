Російський газ на окупованому Донбасі: "Газпром" не виставляє рахунки, та нарощує поставки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. “Газпром” не виставляє “Нафтогазу” рахунки за газ, поставлений на окуповані РФ території Донбасу, водночас нарощує поставки газу до цих регіонів. Про це повідомили у “Нафтогазі України”, передає УНН.
“Після рішення арбітражу „Газпром“ перестав надсилати нам рахунки за газ, начебто поставлений на непідконтрольні території. Але продовжує користуватися цією лазівкою, щоб списувати мільярди кубів газу невідомо на кого”, — зауважили в компанії.
Зазначимо, як свідчать дані звіту “Газпрому”, у І півріччі 2018 року “Газпром” поставив на непідконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей 1,534 млрд кубометрів газу. При цьому у відповідному періоді минулого року на ці території російський монополіст поставив 1,389 млрд кубометрів газу, а за півроку 2016 року — 1,224 млрд кубометрів газу.
Зауважимо, Стокгольмський арбітраж відмовився зобов’язувати Україну платити за газ, який “Газпром” поставляв на неконтрольовані території Донбасу, а борг записував на “Нафтогаз”.
Нагадаємо, у 2017 році “Газпром” поставив на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей 2,427 мільярда кубометрів природного газу.