Российский дипломат: РФ увеличит поставки газа в Европу через “Северный поток-2” сразу после одобрения Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Россия увеличит объем поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-2", как только Германия окончательно его одобрит. Об этом заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в интервью журналисту ВВС, передает УНН.
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“Россия, безусловно, не придерживает газ из политических соображений, хотя поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-2", как только Германия его окончательно одобрит, пойдут быстрее и в более крупных объемах”, - заявил Келин в интервью с британским журналистом политической программы ВВС Эндрю Марром.
Детали
По словам Келина, поставки газа не связаны с политикой, однако, Россия в любом случае увеличит их объем, вне зависимости от поведения Германии настолько, насколько это возможно. При этом посол заявил, что Россия увеличила поставки через Украину на 10%, однако больше не получится, потому что оборудование на этом трубопроводе ни разу не обновлялось, и наращивать поставки физически опасно. Келин добавил, что газ "перемещается не со скоростью света, идет по трубопроводу очень медленно" (средняя скорость природного газа в трубопроводах составляет порядка 108 км/ч), следовательно, его количество не может резко увеличиться сразу же после того, как президент Владимир Путин об этом заявил.
Добавим
Объем российских поставок газа сократился почти на 20% по сравнению с уровнем до пандемии. 11 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено.
Контекст
6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов выросла до нового исторического рекорда, превысив 1 900 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже 1 450 долларов за тыс. куб. м, а 7 октября снижение продолжилось ниже отметки в 1 000 долларов за 1 тыс. куб. газа. Председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.