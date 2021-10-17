Російський дипломат: РФ збільшить поставки газу в Європу через "Північний потік-2" відразу після схвалення Німеччини

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"Росія, безумовно, не притримує газ з політичних міркувань, хоча поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-2", як тільки Німеччина його остаточно схвалить, підуть швидше і в більших обсягах", - заявив Келін в інтерв'ю з британським журналістом політичної програми ВВС Ендрю Марром.

Деталі

За словами Келіна, поставки газу не пов'язані з політикою, проте, Росія в будь-якому випадку збільшить їх обсяг, незалежно від поведінки Німеччині настільки, наскільки це можливо. При цьому посол заявив, що Росія збільшила поставки через Україну на 10%, проте більше не вийде, тому що обладнання на цьому трубопроводі жодного разу не оновлювалося, і нарощувати поставки фізично небезпечно. Келін додав, що газ "переміщається не з швидкістю світла, йде по трубопроводу дуже повільно" (середня швидкість природного газу в трубопроводах становить близько 108 км/ч), отже, його кількість не може різко збільшитися відразу ж після того, як президент Володимир Путін про це заявив.

Додамо

Обсяг російських поставок газу скоротився майже на 20% в порівнянні з рівнем до пандемії. 11 жовтня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європі, ймовірно, буде потрібно більше російського газу, ніж було обумовлено.

Контекст

6 жовтня ціна на газ в Європі в ході торгів виросла до нового історичного рекорду, перевищивши 1 900 доларів за 1 тис. куб. м. При цьому протягом дня вона повністю відіграла зростання і опустилася нижче 1 450 доларів за тис. куб. м, а 7 жовтня зниження продовжилося нижче позначки в 1 000 доларів за 1 тис. куб. газу. Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер раніше звертав увагу, що сильне відставання в закачуванні газу в підземні сховища Європи і зростаючий попит призвели до того, що ціни на цей вид палива в Європі побили рекорди і можуть підвищитися ще більше найближчим часом.