Российский чемпион мира по хоккею съел пельмени из Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа УНН. Титулованный российский нападающий “Вашингтон Кэпиталс” Евгений Кузнецов попал на фото с наполненным пельменями Кубком Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на Twitter хранителя Кубка Стэнли Филипп Притчарда.
Кузнецов своеобразно использовал престижный трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге, наполнив его вверх пельменями в рамках представления Кубке в Челябинске.
“Нет ничего лучше для завершения дня ... В русском стиле. Пельмени из Кубка Стэнли”, — подписал Притчард свои твиты.
Примечательно, что двукратный чемпион мира Кузнецов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ и лучшим ассистентом турнира (32 очка из которых 12 шайб и 20 ассистов).
Напомним, что для “Вашингтона” победа в сезоне 2017/18 годов стала первой в истории клуба в рамках розыгрышей Кубка Стэнли.