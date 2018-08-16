Российский чемпион мира по хоккею съел пельмени из Кубка Стэнли

$41.180.14
46.610.42
ukru
Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства
Эксклюзив
11:15 • 3300 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 13189 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 23022 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 51627 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 50881 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 31674 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59069 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105504 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 161724 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 145467 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 44351 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 37007 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 40015 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 38320 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14030 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 5026 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 39452 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 51589 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 50849 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 161711 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14832 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19013 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20808 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22862 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25579 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Российский чемпион мира по хоккею съел пельмени из Кубка Стэнли

Киев • УНН

 • 8495 просмотра

КИЕВ. 16 августа УНН. Титулованный российский нападающий “Вашингтон Кэпиталс” Евгений Кузнецов попал на фото с наполненным пельменями Кубком Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на Twitter хранителя Кубка Стэнли Филипп Притчарда.

Российский чемпион мира по хоккею съел пельмени из Кубка Стэнли

Кузнецов своеобразно использовал престижный трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге, наполнив его вверх пельменями в рамках представления Кубке в Челябинске.

“Нет ничего лучше для завершения дня ... В русском стиле. Пельмени из Кубка Стэнли”, — подписал Притчард свои твиты.

Примечательно, что двукратный чемпион мира Кузнецов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ и лучшим ассистентом турнира (32 очка из которых 12 шайб и 20 ассистов).

Напомним, что для “Вашингтона” победа в сезоне 2017/18 годов стала первой в истории клуба в рамках розыгрышей Кубка Стэнли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79