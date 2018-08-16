Російський чемпіон світу з хокею з'їв пельмені із Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня УНН. Титулований російський нападник “Вашингтон Кепіталс” Євгеній Кузнєцов потрапив на фото із наповненим пельменями Кубком Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на Twitter зберігача Кубка Стенлі Філіп Прітчарда.
Кузнєцов своєрідно використав престижний трофей, який вручається за перемогу в Національній хокейній лізі, наповнивши його догори пельменями в рамках представлення Кубку у Челябінську.
“Немає нічого кращого для завершення дня... У російському стилі. Пельмені з Кубка Стенлі”, — підписав Прітчард свій твіт.
Примітно, що двократний чемпіон світу Кузнєцов в минулому сезоні став кращим бомбардиром плей-оф НХЛ і кращим асистентом турніру (32 очка з яких 12 шайб і 20 асистів).
Нагадаємо, що для “Вашингтона” перемога у сезоні 2017/18 років стала першою в історії клубу в рамках розіграшів Кубку Стенлі.