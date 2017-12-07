Российский архитектор-нелегал напал с ножом на сотрудников СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Россиянин, который незаконно находился в Украине и нелегально занимался архитектурным дизайном, при задержании его сотрудниками Государственной миграционной службы и СБУ напал на них с ножом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Управление ГМС в Запорожской области.
При попытке заключить договор с одним из частных предпринимателей на осуществление дизайнерских работ сотрудниками УСБУ и УГМС в Запорожской области был задержан нелегальный мигрант - гражданин Российской Федерации. В отношении него в феврале 2017 года районным судом Запорожья было принято решение о принудительном выдворении за пределы Украины. По специальности россиянин - архитектор-дизайнер. В Украине он незаконно работал в этой сфере.
Как сообщили в ГМС, после принятия решения о принудительном выдворении россиянин почти год скрывался. Благодаря проведению общей оперативной отработки работниками задействованных служб, российский архитектор-нелегал был задержан для сопровождения его до пункта пересечения государственной границы Украины для исполнения решения о принудительном выдворении.
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Во время задержания гражданин РФ пытался бежать и совершил нападение с ножом на сотрудников Службы безопасности и Миграционной службы.
Сообщается, что действия агрессивного нелегала были прекращены, иностранец задержан и доставлен к пункту пропуска через государственную границу Украины.
До 2023 года он не сможет вернуться в Украину из-за запрета дальнейшего въезда.
Как сообщал УНН, в Донецкой области полицейские обнаружили почти 200 нелегальных мигрантов.