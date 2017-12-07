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Російський архітектор-нелегал напав з ножем на співробітників СБУ

Російський архітектор-нелегал напав з ножем на співробітників СБУ

Київ • УНН

 • 13291 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Росіянин, який незаконно перебував в Україні та нелегально займався архітектурним дизайном, під час затримання його співробітниками Державної міграційної служби та СБУ напав на них з ножем. Про це УНН повідомляє з посиланням на Управління ДМС у Запорізькій області

При спробі укласти договір з одним із приватних підприємців на здійснення дизайнерських робіт співробітниками УСБУ та УДМС в Запорізькій області був затриманий нелегальний мігрант - громадянин Російської Федерації. Стосовно нього у лютому 2017 року районним судом Запоріжжя було прийнято рішення про примусове видворення за межі України. За фахом росіянин є архітектором-дизайнером. В Україні він незаконно працював у цій сфері.

Як повідомили у ДМС, після прийняття рішення про примусове видворення росіянин майже рік переховувався. Завдяки проведенню спільного оперативного відпрацювання працівниками задіяних служб, російський архітектор-нелегал був затриманий для супроводження його до пункту перетину державного кордону України для виконання рішення про примусове видворення.

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Під час затримання громадянин РФ намагався втекти та скоїв напад з ножем на працівників Служби безпеки та Міграційної служби.

Повідомляється, що дії агресивного нелегала були припинені, іноземець затриманий та доставлений до пункту пропуску через державний кордон України.

До 2023 року він не зможе повернутись в Україну через заборону подальшого в'їзду.

Як повідомляв УНН, на Донеччині поліцейські виявили майже 200 нелегальних мігрантів.

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