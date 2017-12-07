Російський архітектор-нелегал напав з ножем на співробітників СБУ

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Росіянин, який незаконно перебував в Україні та нелегально займався архітектурним дизайном, під час затримання його співробітниками Державної міграційної служби та СБУ напав на них з ножем. Про це УНН повідомляє з посиланням на Управління ДМС у Запорізькій області