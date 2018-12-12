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Российским биатлонистам в Австрии предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил

Киев • УНН

 • 11794 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года ряду российских биатлонистов и тренеров, среди которых олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Об этом сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев в Instagram, сообщает УНН со ссылкой также на агентство ТАСС.

Российским биатлонистам в Австрии предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил

Также в списке присутствуют биатлонисты Алексей Волков, Ирина Старых, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов.

“Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году”, — написал Губерниев, приложив фотографию списка обвиняемых.

Позднее Губерниев в эфире телеканала “Матч ТВ” сообщил, что в четверг указанные спортсмены и сотрудники сборной должны будут дать объяснения полиции. На чемпионате мира 2017 года Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Шипулин завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 км. Также Шипулин в команде с Ольгой Подчуфаровой, Татьяной Акимовой и Логиновым стал бронзовым призером в смешанной эстафете.

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Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцен в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? По последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг — тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть в австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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