Российским биатлонистам в Австрии предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил

Также в списке присутствуют биатлонисты Алексей Волков, Ирина Старых, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов.

“Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году”, — написал Губерниев, приложив фотографию списка обвиняемых.

Позднее Губерниев в эфире телеканала “Матч ТВ” сообщил, что в четверг указанные спортсмены и сотрудники сборной должны будут дать объяснения полиции. На чемпионате мира 2017 года Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Шипулин завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 км. Также Шипулин в команде с Ольгой Подчуфаровой, Татьяной Акимовой и Логиновым стал бронзовым призером в смешанной эстафете.