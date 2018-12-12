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Російським біатлоністам в Австрії пред'явили звинувачення в порушенні антидопінгових правил

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Австрійська поліція пред’явила звинувачення в порушенні антидопінгових правил на чемпіонаті світу 2017 року ряду російських біатлоністів і тренерів, серед яких олімпійський чемпіон 2014 року Антон Шипулін, Євген Гаранічев і Олександр Логінов. Про це повідомив телекоментатор Дмитро Губернієв в Instagram, інформує УНН з посиланням також на агентство ТАРС.

Російським біатлоністам в Австрії пред'явили звинувачення в порушенні антидопінгових правил

Також в списку присутні біатлоністи Олексій Волков, Ірина Старих, колишній головний тренер національної команди Олександр Касперович, лікарі і масажисти збірної Артем Кринцилов, Олександр Селявкін, Євген Шутов і Дмитро Топичканов.

“Кілька годин тому в розташування збірної Росії з біатлону нагрянула австрійська поліція, перед вами список спортсменів, тренерів, лікарів і масажистів, кому пред’явлені звинувачення в порушенні антидопінгових правил під час чемпіонату світу в Хохфільцені в 2017 році”, — написав Губернієв, приклавши фотографію списку обвинувачених.

Пізніше Губернієв в ефірі телеканалу “Матч ТВ” повідомив, що в четвер зазначені спортсмени і співробітники збірної повинні будуть дати пояснення поліції. На чемпіонаті світу 2017 року Волков, Максим Цвєтков, Антон Бабіков і Шипулін завоювали золото в естафеті 4 по 7,5 км. Також Шипулін в команді з Ольгою Подчуфаровою, Тетяною Акімовою і Логіновим став бронзовим призером в змішаній естафеті.

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Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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