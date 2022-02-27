Российские пираты захватили два украинских судна с мирными экипажами - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Объявив "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна. Об этом говорится в сообщении ГПСУ, передает УНН.
Детали
Танкер “Афина” находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения осмотра. Об этом судовладелец танкера “Афина” немедленно сообщил все компетентные органы в Украине.
Тем временем отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз “Принцесса Николь” из румынских вод так же направлялся к острову Змеиный.
По данным пограничников, почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них был отключен АИС и прекратили выходить на связь.
А уже сегодняшним утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма, добавили в ГПСУ.
“Таким образом, российские военные корабли в очередной раз вызывающе нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили пиратский захват двух судов под Украинским флагом из почти 50 мирными членами экипажей”, — говорится в сообщении.
Напомним
Накануне и сама группа кораблей ВМС РФ захватила ПРС “Сапфир”, который отправился к острову Змеиный с гуманитарной миссией.