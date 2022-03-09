Российские оккупанты перегруппировываются для подготовки к очередной попытке взять Киев - Генштаб ВСУ

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"Продолжается четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству", - сообщили в Генштабе ВСУ.

"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев; обеспечении сухопутного коридора между ВОТ АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", - добавили в Генштабе.

Также указано, что продолжается формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшей переброски в определенные районы на территории нашего государства.

"В связи с сумасшедшим сопротивлением жителей города Херсон, оккупанты пытаются внедрить административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, что совершили неправомерное задержание свыше 400 граждан Украины", - отметили в Генштабе ВСУ.

Детали

Ситуация по направлениям по состоянию на 12 час 9 марта выглядит, по данным Генштаба ВСУ, следующим образом:



На Волынском направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий, Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери, и спешно выводится в районы восстановления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.

направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий, Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери, и спешно выводится в районы восстановления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.

Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления по направлению на н.п. Фастов противник осуществляет попытки возобновления наступательных действий на указанном направлении.



На Сиверском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается возобновить наступление.

направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается возобновить наступление.

Силами к БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировал автотрассу Е95 в районе н.п. Залесье. Понес потери на подступах к городу Чернигову и на других направлениях. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещается БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва.