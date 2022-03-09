Российские оккупанты перегруппировываются для подготовки к очередной попытке взять Киев - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. В частности, проводит перегруппировку для подготовки к очередной попытке взять Киев. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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"Продолжается четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству", - сообщили в Генштабе ВСУ.
"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев; обеспечении сухопутного коридора между ВОТ АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", - добавили в Генштабе.
Также указано, что продолжается формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшей переброски в определенные районы на территории нашего государства.
"В связи с сумасшедшим сопротивлением жителей города Херсон, оккупанты пытаются внедрить административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, что совершили неправомерное задержание свыше 400 граждан Украины", - отметили в Генштабе ВСУ.
Детали
Ситуация по направлениям по состоянию на 12 час 9 марта выглядит, по данным Генштаба ВСУ, следующим образом:
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- На Волынском направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.
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- На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий, Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери, и спешно выводится в районы восстановления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.
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Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления по направлению на н.п. Фастов противник осуществляет попытки возобновления наступательных действий на указанном направлении.
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- На Сиверском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается возобновить наступление.
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Силами к БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировал автотрассу Е95 в районе н.п. Залесье. Понес потери на подступах к городу Чернигову и на других направлениях. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещается БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва.
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- На Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений 1-й танковой армии (до 11 БТГр), 20-й общевойсковой армии (до 8 БТГр), 6-й общевойсковой армии (до 3 БТГр) Западного военного округа, 14-го армейского корпуса Северного флота (к БТГр) пытается удержать рубеж от н.п. Северодонецк до города Сумы. Основные усилия сосредоточивает на попытке окружения города Харьков и выходе на Барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.
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- На Донецком направлении оккупанты силами 1-го, 2-го армейских корпусов и отдельными подразделениями из состава 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии (до 7 БТГр) пытается продолжить наступательные действия на ранее выбранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
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- На Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49-й общевойсковой армии, 22-го армейского корпуса, 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии и Воздушно-Десантных Войск (до 17 БТГр) удерживает рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсон для базирования боевых самолетов.
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- В Южнобугском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа были остановлены юго-восточнее города Николаев вдоль реки Ингул.
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