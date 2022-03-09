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Російські окупанти перегруповуються для підготовки до чергової спроби взяти Київ - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти перегруповуються для підготовки до чергової спроби взяти Київ - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 205606 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції. Зокрема, проводить перегрупування для підготовки до чергової спроби взяти Київ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"Триває чотирнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції. Російський окупант несе втрати в живій сили та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв; забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей", - додали у Генштабі.

Також вказано, що продовжується формування резервів противника в пунктах постійної дислокації з метою їх подальшого перекидання до визначених районів на території нашої держави.

"У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Деталі

Ситуація за напрямками станом на 12 годину 9 березня виглядає, за даними Генштабу ЗСУ, наступним чином:

  • На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить, проте зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів.
  • На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 29, 35, 36 загальновійськових армій Тихоокеанського флоту та Повітряно-Десантних Військ РФ. Після невдало проведеного наступу значна кількість підрозділів ударного угруповання окупантів зазнала втрат, та спішно виводиться в райони відновлення. Бойова техніка, зазвичай, противником не евакуюється.

Згідно з наявною інформацією, ворог проводить перегрупування з метою підготовки до чергової спроби взяти Київ. Після невдалого наступу у напрямку на н.п. Фастів противник здійснює спроби відновлення наступальних дій на зазначеному напрямку.

  • На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськових армій та 90 танкової дивізії Центрального воєнного округу, намагається відновити наступ.

Силами до БТГр ворог здійснив переправу через річку Трубіж, блокував автотрасу Е95 в районі н.п. Залісся. Зазнав втрат на підступах до міста Чернігова та на інших напрямках. З метою відновлення боєздатності угруповання, на територію України переміщено БТГр зі складу 55 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Центрального воєнного округу зі складу оперативного резерву.

  • На Слобожанському напрямку противник силами окремих підрозділів 1-ї танкової армії (до 11 БТГр), 20-ї загальновійськової армії (до 8 БТГр), 6-ї загальновійськової армії (до 3 БТГр) Західного воєнного округу, 14-го армійського корпусу Північного флоту (до БТГр) намагається утримати рубіж від н.п. Сєверодонецьк до міста Суми. Основні зусилля зосереджує на спробі оточення міста Харків та виході на бар’єрний рубіж по річці Дніпро. Триває підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту.
  • На Донецькому напрямку окупанти силами 1-го, 2-го армійських корпусів та окремими підрозділами зі складу 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії (до 7 БТГр) намагається продовжити наступальні дії на раніше обраних напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
  • На Таврійському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 49-ї загальновійськової армії, 22-го армійського корпусу, 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії та Повітряно-Десантних Військ (до 17 БТГр) утримує рубіж від Херсона до Розівки. При спробах форсування річки Південний Буг ворог успіху не мав. Використовує міжнародний аеропорт Херсон для базування бойових літаків.
  • В Південнобузькому операційному районі російські окупанти утримують рубіж від міста Херсон до Каховки. Окремі підрозділи зі складу 49-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу були зупинені північно-східніше міста Миколаїв уздовж річки Інгул.

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