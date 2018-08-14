Российские миллиардеры потеряли 3,1 млрд дол. за день

В письме к Владимиру Путину советник назвал 14 компаний, которые могли бы платить в бюджет больше.

После этого, по данным Bloomberg, их состояние уменьшилось на 3,1 млрд долл. США.

Указано, что в соответствии с предложением Белоусова, повышение налогов может помочь привлечь до 500 млрд рублей (7,5 млрд долларов) в год на финансирование планов Путина.

Это не первое потеря денег самыми богатыми людьми России за недавнее время, отмечает издание. В прошлую среду, 8 августа, США объявили о новых санкциях в отношении России в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, что вызвало падение рубля и акций.