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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские миллиардеры потеряли 3,1 млрд дол. за день

Киев • УНН

 • 10615 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Российские миллиардеры потеряли более 3 миллиардов долларов за один день после того, как главный экономический советник президента России Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических компаний страны. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Российские миллиардеры потеряли 3,1 млрд дол. за день

В письме к Владимиру Путину советник назвал 14 компаний, которые могли бы платить в бюджет больше.

После этого, по данным Bloomberg, их состояние уменьшилось на 3,1 млрд долл. США.

Указано, что в соответствии с предложением Белоусова, повышение налогов может помочь привлечь до 500 млрд рублей (7,5 млрд долларов) в год на финансирование планов Путина.

Это не первое потеря денег самыми богатыми людьми России за недавнее время, отмечает издание. В прошлую среду, 8 августа, США объявили о новых санкциях в отношении России в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, что вызвало падение рубля и акций.

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