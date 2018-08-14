Російські мільярдери втратили 3,1 млрд дол. за день
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Російські мільярдери втратили більше 3 мільярдів доларів за один день після того, як головний економічний радник президента Росії Андрій Бєлоусов запропонував підвищити податки для найбільших металургійних компаній країни. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
У листі до Володимира Путіна радник назвав 14 компаній, які могли б платити в бюджет більше.
Після цього, за даними Bloomberg, їх статки зменшилися на 3,1 млрд дол. США.
Зазначено, що відповідно до пропозиції Бєлоусова, підвищення податків може допомогти залучити до 500 млрд рублів (7,5 млрд доларів) на рік на фінансування планів Путіна.
Це не перша втрата грошей найбагатшими людьми Росії за недавній час, відзначає видання. Минулої середи, 8 серпня, США оголосили про нові санкції щодо Росії у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки, що викликало падіння рубля і акцій.