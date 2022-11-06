Российские самолеты нанесли удар по гражданскому населению Идлиба, по меньшей мере девять человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российские самолеты в воскресенье бомбили лагеря у города Идлиб на северо-западе Сирии, убив по меньшей мере девять мирных жителей в результате нападения на последний бастион помощи оппозиции, сообщили свидетели и спасатели. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам очевидцев, военные самолеты, летевшие на большой высоте при поддержке артиллерии сирийской армии, также сбросили бомбы на леса у лагерей к западу от Идлиба.
Служба гражданской обороны оппозиции сообщила, что трое детей и женщина были среди погибших в результате ударов по переполненным лагерям, где более 70 человек были ранены и доставлены в полевые госпитали.
«Здесь нет ни военных баз, ни складов, ни казарм повстанцев. Только гражданские лица», – сказал спаситель.
Дополнение
Более 4 миллионов человек живут в густонаселенном районе, который удерживается оппозицией на северо-западе вдоль турецкой границы. Большинство из них были загнаны туда последовательными кампаниями под руководством россиян, вернувших территории, захваченные повстанцами.
Российские самолеты в прошлом месяце нанесли удары по районам, находящимся под контролем джихадистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», после возобновления боевых действий между соперничающими повстанческими силами на северо-западе, которые прервали относительное затишье в рейдах с начала этого.
Соглашение, заключенное почти три года назад при посредничестве россии, поддерживающей силы сирийского президента Башара Асада, и Турции, поддерживающей оппозиционные группы, положило конец боевым действиям, в результате которых за несколько месяцев было перемещено более миллиона человек.